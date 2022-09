Kuntz: Yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, grup maçlarını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.



Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile birlikte açıklamalarda bulundu.



Kuntz, grup maçlarını Faroe Adaları galibiyetiyle tamamlamak istediklerini belirterek, "Burada Faroe Adaları Teknik Direktörü bizim takımımızdaki gelişmelerden çok iyi haberdar olmuş. Savunma oyucularımızla ilgili yaşadığımız problemini biliyor. Bununla ilgili değerlendirmesini yapmıştır. İdmanda Ozan'ın bizimle olup olamayacağını göreceğiz. Aramızda yeni oyuncularımız var. Cenk geldi, Cenk daha önce bizimle olmuştu. Ravil bizim için yeni, Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Haziran ayındaki maçlarla kıyasladığımızda sakat oyuncuların sayısı 11'e yaklaştı. Yarın için bunun bize etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YÜZÜMÜZE YUMRUĞU YEDİK, NAKAVT OLMADIK"



Kuntz, "Lüksemburg maçıyla ilgili verdiğiniz kararlarda keşkeleriniz var mı?" sorusuna ise, "Birkaç gün geriye gidiyorsunuz, daha geriye giderseniz daha olumlu şeyler göreceksiniz. Anlık karar veriyoruz, vermiş olduğumuz kararlarda en iyisini verdiğimizi düşünüyoruz. Aynaya bakıyoruz, daha iyisi mümkün değildi diyoruz. Maçtan sonra da söylediğim gibi bu aldığımız skora boks maçı benzetmesi yaparsak yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık. Oyuncularımızla bugün bir kez daha analiz yaptık onlara gösterdik, üç noktada mükemmel olmadığımızı söyledik. Bu noktada artık Lüksemburg maçını kapatıp önümüzdeki karşılaşmaya odaklanmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.



"Daha iyi anlaşılması adına Lüksemburg maçından önceki şartları anlatmamız gerekiyor." sözlerini kullanan Alman teknik adam şöyle konuştu:



"Ozan maçtan birkaç saat önce oynayamayacağını belirtti. Merih bir gün önce oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Çağlar ilk 15 dakika içinde sakatlandı. Bunlar Avrupa'nın üst düzey savunma oyuncuları. Bunlar olunca Tolga'yı alışık olmadığı mevkiye çektik. Orkun'un, Enes'in sakatlıkları, Cengiz'in ikinci sarı kart görmesiyle altı oyuncu devre dışı kaldı, daha önceki sakatlarla 11... Kolay bir şey değil bu, bu şartlarda beraberlik oldu diye memnunum ifadesini kullandım. Yarın iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum, maçı da dört gözle bekliyorum. Kesinlikle maçı kazanıp C Ligi'nde en iyi birinci olmak istiyorum. Rakibe saygımız var ama burada kesinlikle Faroe Adaları bile mutlaka bir şeyler yapıp, iyi skor almak isteyecektir."

"SİZ TÜRK MEDYASINI TANIMIYORSUNUZ HERHALDE"



Stefan Kuntz, Faroe Adalı bir gazetecinin, "Türkiye, daha önce burada oynadığı maçta Faroe Adaları ile berabere kaldı. Bu sefer de böyle bir ikram olur mu?" sorusuna, "Siz Türk medyasını tanımıyorsunuz herhalde." yanıtını verdi.



Toplantının son bölümünde Stefan Kuntz, Faroe Adaları'nda bugün denize giren bir kişiyi gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi. Faroe Adaları medya sorumlusu da bunun üzerine Kuntz'a, "Bizim için bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Milli takımdaki tüm oyuncular bugün yüzdü." sözlerini kullandı.



İRFAN CAN KAHVECİ: "LÜKSEMBURG MAÇINDAN SONRA ÇOK ÜZÜLDÜK"



Milli futbolcu İrfan Can Kahveci de grup karşılaşmalarını Faroe Adaları galibiyetiyle tamamlamak istediklerini söyledi.



İrfan, Lüksemburg beraberliği nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Lüksemburg maçından sonra çok üzüldük, her maça aynı motive ile kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra hatalarımızı hocamız gösterdi. Ders çıkardık, inşallah son maçımızı buradan kazanarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın sentetik sahada oynanacak olması hakkında ise, "Daha önce de sentetik sahalarda oynadık. Bizi çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece sentetik sahada maçtan çıktıktan sonra biraz ağrılar oluyor. Biz her türlü şarta hazırız. İnşallah yarın son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.



İrfan, basın toplantısından ayrılırken, Faroe Adaları'nın sessiz yönünü çok sevdiğini de sözlerine ekledi.