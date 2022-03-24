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Kuntz'dan 4 değişiklik

Portekiz karşısında üç stoperini de sahaya süren Kuntz, son oynanan Karadağ maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 22:59 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 23:13

Kuntz'dan 4 değişiklik

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2022 FIFA Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 'e konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, üç stoperi Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye savunmada birlikte görev verdi.

Alman teknik adam, son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de de 4 değişiklik yaptı. Kuntz, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu ve Orkun Kökçü'ye şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Serdar Dursun, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ise maç kadrosunda yer almadı.

PORTEKİZ'DE KADROYA SONRADAN GİREN ÜÇ OYUNCU YEDEKTE

Portekiz Milli Takımında aday kadroya sonradan davet edilen Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa yedekler arasında yer aldı.

Ev sahibi takımda Pepe Covid-19, Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes de sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Porto'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık bin 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

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