Kuopion - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Kuopion, Rigas Skola karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Rigas Skola ise rakiib karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Kuopion - Rigas Skola maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.



KUOPİON - RİGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Kuopion - Rigas Skola’yı konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 18.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.

