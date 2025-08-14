Kuopion - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3. ön eleme turu mücadeleleriyle devam edecek. Kritik mücadelede Kuopion, Rigas Skola’yı konuk edecek. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Kuopion - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Kuopion, Rigas Skola karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Rigas Skola ise rakiib karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Kuopion - Rigas Skola maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.
KUOPİON - RİGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Kuopion - Rigas Skola’yı konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 18.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Maç