Kupa töreninde taciz skandalı: Eski federasyon başkanının mahkeme savunması ortaya çıktı

Eski İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales Salı günü mahkemede yaptığı açıklamada, 2023 Kadınlar Dünya Kupası zaferinin ardından oyuncu Jenni Hermoso'nun kendisini öpmesi için rıza gösterdiğini söyledi.

Madrid'deki mahkemede ifade veren Rubiales, "Muhakkak eminim ki bana izin verdi. O an tamamen spontane bir şeydi." dedi.

Rubiales, Hermoso'yu dudaklarından öptüğü ve ardından üç eski futbol federasyonu yetkilisinin yardımıyla iki tarafın rızasıyla gerçekleştiğini kamuoyuna söylemesi adına Hermoso'yu zorlamaya çalıştığı için cinsel saldırıyla suçlanıyor.

HERMOSO RIZASI OLMADIĞINI SÖYLEDİ



Rubiales suçlamaları reddederek öpücüğün karşılıklı rızaya dayalı olduğunu savundu. Ancak Hermoso, öyle olmadığını söyledi.



Bu skandal, İspanya’nın kadın futbolunda kazandığı ilk Dünya Kupası zaferini gölgede bıraktı.

NE OLMUŞTU?



2023 yılında FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 mağlup etmesinin ardından kupa töreninde bir taciz skandal yaşanmıştı.



Jenni Hermoso'yu kutlamalar sırasında dudağından öpmüş ve dünya gündemine oturmuştu.



FIFA ise bu olayların ardından Rubiales'i taciz skandalı nedeniyle 3 yıl futboldan men etmişti.



O dönem konuyla ilgili konuşan Hermoso, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." ifadelerini kullanmıştı.