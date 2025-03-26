Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.



Rize Yenişehir Spor Salonu'nunun ev sahipliği yaptığı 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması 89 dakika sürdü.



Fenerbahçe setleri 25-19, 25-23 ve 25-17 kazanarak kupayı beşinci kez müzesine götürdü.



Fenerbahçe Medicana bu sonuçla önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.

