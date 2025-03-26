Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe
Kupa Voley Erkekler'de zafer Fenerbahçe Medicana'nın. Sarı-lacivertliler, Halkbank AXA Sigorta'yı set vermeden geçerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Rize Yenişehir Spor Salonu'nunun ev sahipliği yaptığı 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması 89 dakika sürdü.
Fenerbahçe setleri 25-19, 25-23 ve 25-17 kazanarak kupayı beşinci kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe Medicana bu sonuçla önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Yenişehir Spor Salonu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuzakdemir
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)
Setler: 19-25, 23-25, 17-25
Süre: 89 dakika (28, 34, 27)
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