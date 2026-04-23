Kupada çeyrek final heyecanı. Samsunspor-Trabzonspor maçı

23.04.2026 17:52

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Samsunspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak.

17:51
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Holse, Coulibaly, Emre, Ndiaye. Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Chibuike, Mustafa, Ozan, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

 

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

 

Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery