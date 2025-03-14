Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.



Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacaktır."



KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI

