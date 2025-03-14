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Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan'da oynanacak.

Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Buna göre - derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacaktır."

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI

Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu - 1
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