Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı
Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.
Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacaktır."
KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI
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