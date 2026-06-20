Kupanın favorilerinden İspanya ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?
20.06.2026 15:00
İspanya, Suudi Arabistan'la mücadele edecek.
2026 Dünya Kupası heyecanı 4 maçla devam edecek. İşte ayrıntılar ve maçlar...
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı E, F, G ve H Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda İspanya ile Suudi Arabistan, Atlanta Stadı'nda karşı karşıya gelirken, G Grubu'nda ise Belçika ile İran, Los Angeles Stadı'nda karşılaşacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
E Grubu:
03.00 Ekvador - Curaçao (Kansas City Stadı)
F Grubu:
07.00 Tunus - Japonya (Monterrey Stadı)
H Grubu:
19.00 İspanya - Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)
G Grubu:
22.00 Belçika - İran (Los Angeles Stadı)