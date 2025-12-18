Kupanın son sahibi Galatasaray sahneye çıkıyor, Başakşehir maçı 11'leri belli oldu
18.12.2025 16:34
Son Güncelleme: 18.12.2025 19:18
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıktı. Sarı Kırmızılılar, A Grubu'nda Başakşehir'i konuk edecek. İşte ayrıntılar...
Kupanın son sahibi yeni sezona başlıyor. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir ile saat 20.30'da karşılaşacak.
Rams Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Konuk Başakşehir ise ligdeki çıkışını kupaya taşımanın peşinde. Nuri Şahin'in ekibi son 3 maçında 7 puan topladı.
Sakatlıklar, Afrika Kupası'na gidenler ve cezalılar nedeniyle kadrosu daralan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Gökdeniz, İlkay, Sara, Sane, Ahmed, Icardi
Başakşehir (Muhtemel): Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Umut, Berat, Harit, Fayzullaev, Shomurodov, Bertuğ.