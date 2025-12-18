Kupanın son sahibi Galatasaray sahneye çıkıyor, Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

18.12.2025 16:34

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Sarı Kırmızılılar, A Grubu'nda bu akşam Başakşehir'i konuk edecek.

Kupanın son sahibi yeni sezona başlıyor. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir ile saat 20.30'da karşılaşacak.

 

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

 

Konuk Başakşehir ise ligdeki çıkışını kupaya taşımanın peşinde. Nuri Şahin'in ekibi son 3 maçında 7 puan topladı.

 

Sakatlıklar, Afrika Kupası'na gidenler ve cezalılar nedeniyle kadrosu daralan  Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

 

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay; Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Yunus, İlkay, Barış Alper ve Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Umut, Berat, Harit, Fayzullaev, Shomurodov, Bertuğ.