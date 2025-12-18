Kupanın son sahibi Galatasaray sahneye çıkıyor, Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Kupanın son sahibi yeni sezona başlıyor. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir ile saat 20.30'da karşılaşacak.

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Konuk Başakşehir ise ligdeki çıkışını kupaya taşımanın peşinde. Nuri Şahin'in ekibi son 3 maçında 7 puan topladı.

Sakatlıklar, Afrika Kupası'na gidenler ve cezalılar nedeniyle kadrosu daralan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Günay; Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Yunus, İlkay, Barış Alper ve Icardi.



Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Umut, Berat, Harit, Fayzullaev, Shomurodov, Bertuğ.