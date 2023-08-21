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Kupayı İspanya'ya getiren golü atan Carmona, maçın ardından babasının ölüm haberini aldı

Kadınlar Dünya Kupası Final maçında İspanya, İngiltere'yi 1-0 mağlup etmeyi başararak kupaya uzanan taraf oldu. Maçın tek golünü atıp kupayı ülkesine kazandıran Olga Carmona, finalin ardından babasını kaybettiğini öğrendi. İspanya Futbol Federasyonu ise "Olga ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin” açıklamasını yaptı.

Kupayı İspanya'ya getiren golü atan Carmona, maçın ardından babasının ölüm haberini aldı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Final maçında İspanyollara kupayı getiren golü atan Olga Carmona, babasının ölüm haberini maçın ardından aldı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçında ile karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya rakibini 1-0 mağlup etti.

İspanyollara kupayı getiren golü 29'uncu dakikada Olga Carmona kaydetti

İspanya Kraliyet Federasyonu’ndan (RFEF) maçtan sonra yapılan açıklamada, “RFEF, Olga Carmona'nın babasının ölümünü bildirdiği için derin üzüntü duymaktadır. Futbolcu acı haberi Dünya Kupası finalinin ardından öğrendi. Olga ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin” denildi.

"BU GECE BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Olga Carmona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana benzersiz bir başarma gücü verdiğini biliyorum. Bu gece beni izlediğini ve benimle gurur duyduğunu biliyorum. Huzur içinde yat baba” ifadelerini kullandı.

Kupayı İspanya'ya getiren golü atan Carmona, maçın ardından babasının ölüm haberini aldı - 1

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