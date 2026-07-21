Kupayı öptü, halk kahramanı oldu. Sokaklara resmi çizildi
21.07.2026 22:15
Torres'in Dünya Kupası'nı öptüğü an.
İspanya'ya Dünya Kupası'nı kazandıran golü atan Ferran Torres, Barselona'da halk kahramanı oldu. 26 yaşındaki futbolcunun kupayı öptüğü an, Katalan şehrinin sokaklarında resmedildi.
İspanya dünya şampiyonlarını onurlandırmaya devam ediyor.
Arjantin karşısındaki finalde galibiyet golünü atan Ferran Torres'in Dünya Kupası'nı öptüğü o an, Barselona sokaklarını süslüyor.
TVboy lakaplı sanatçı, Torres'in duvar resmini, "Tarih yazıyor" yazısı ve 2 dünya şampiyonluğunun sembolü 2 yıldızla tamamladı.
Barselonalılar da Katalan devinin formasını giyen Torres'in resmedilmesinden memnun.
İspanya'nın dünya kupasını kazanan kadrosunda Barcelona'dan 8 futbolcu yer aldı.
NE OLMUŞTU?
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatmalara giden maçta Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti.
106. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği golle zafere uzanan İspanyollar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası şampiyonu olmuştu.
Torres'in kupayı öptüğü an Barcelona sokaklarında.