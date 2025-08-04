Kura bugün çekilecek: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 5 kulüpten 4'ünün muhtemel rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.



İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN KURASI 13.00'TE



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER



Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

