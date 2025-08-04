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Kura bugün çekilecek: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 5 kulüpten 4'ünün muhtemel rakipleri bugün çekilecek kura ile belli olacak.

Kura bugün çekilecek: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 5 kulüpten 4'ünün muhtemel rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri , , İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN KURASI 13.00'TE

UEFA 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kura bugün çekilecek: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! - 1

SAMSUNSPOR PLAY-OFF'TA

Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

Kura bugün çekilecek: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! - 2

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ'NDE

'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Kura bugün çekilecek: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! - 3

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