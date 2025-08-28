Kura çekimi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama: "Rakipler iki kez düşünsün!"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında Liverpool (E), Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid (E), Bodo/Glimt (E), Ajax (D), Monaco (D) ve Union SG (E) ile eşleşti.



Kuranın ardından Galatasaray'dan ilk açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray öyle bakmaz. Galatasaray bu takımlar kadar güçlü en az. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer. Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takımı aynı düşünmek lazım. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray'a yakışır, mutlu edecek bir performans göstermek zorundayız. Çok mutluyum, çok güzel takımlar geliyor. Performansı yüksek takımlar geliyor. Türk futbolseverlere bu takımları seyrettirme fırsatı elimizde. En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'yi memnun edecek sonuçlar alacağız." diye konuştu.

"GALATASARAY İLE OYNAYAN HERKES İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN"



Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünsün! Geçen sene de gördük, biz performansı yüksek takımlara karşı iyi oynuyoruz, başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sene de performansı yükseğe çıkarıp güçlü görünen gruptan güçlü çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Güzel sonuçlarla taraftarımızı memnun edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kavukcu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Güçlü rakipler çıktı dediniz, Galatasaray da çok güçlü. Hocamızın bizden istediği oyuncuları tek tek alıyoruz. Bir pozisyon daha var. Onu da yapacağız. Biz buradan inanıyoruz, çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Galatasaray gerçekten buradaki ilgiyi alakayı görüyoruz, çok büyük bir isim Galatasaray. Biz değil rakipler düşünsün."