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Kuralar çekildi: Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı. 8 maç oynanacak turu geçen takımlar çeyrek finale yükselecek. İşte ayrıntılar ve dev eşleşmeler...

Kuralar çekildi: Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA 'nde kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, , Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, , Paris Saint-Germain, ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

DEVLER LİGİ'NDE EŞLEŞMELER

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)

Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda)- Inter (İtalya)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

Kuralar çekildi: Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler - 1
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