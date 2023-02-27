Kurtarma çalışmalarına katılan Fatih Karagümrüklü futbolcu Shukurov: En azından 1 çocuğa yardımcı oldum

"DEMİRLE DUVARI KIRDIM VE ÇOCUĞU ÇIKARDIK"



Kurtarma çalışmalarında enkazdan canlı birisinin çıkması için çok çalıştıklarını da söyleyen Shukurov, şöyle devam etti:



"O akşama doğru başında çalıştığımız enkazda anne ve çocuğun cansız bedenini aldık. Konuşamadım. Dilimi kaybettim diyebilirim. Akşama kadar çalıştık ama cansız bedenlerinin çıkması çok ağır geldi. Sonrasında yemek yapılan yere dönerken bir enkazda 8 ve 15 yaşlarında iki çocuk olduğunu duyduk. 8 yaşındaki çocuğu bir kişi, 'Allah-u Ekber' diyerek kucağında taşıyordu. Şok durumundaydım. Sonra abisinin de olduğunu söylediler ve ben de arkasından koştum. Ayağında taş vardı ve taşı kaldırdık. Gözü biraz açıktı. Taşları çıkardıktan sonra çocuğu da çıkardık. Sonra kendi kendime, 'Allah beni boşuna buraya çağırmamış. En azından 1 çocuğa yardımcı oldum.' dedim. Elleriyle kazımışlar orayı. Orada bir demir verdiler bana. Demirle duvarı kırdım ve çocuğun ayağında taş vardı. Taşı kaldırdım ve çocuğu çıkardık. Biz onu aldık ve doktorlara verdik. Anne ve babası ağlıyordu, biz onlardan daha çok ağladık."



YAPTIĞI YARDIMLAR NEDENİYLE DEVLET ÜSTÜN NİŞANI ALDI



Özbekistan'da yaptığı yardımlar nedeniyle devlet üstün hizmet nişanı da alan Otabek Shukurov, sözlerini şöyle tamamladı:



"Özbekistan'ın Kaşkaderya şehrinin Çırakçı ilçesinde doğdum ve köy hayatında büyüdüm. Pandemi tüm dünyada çok zor geçti. İnsanlar çıkıp, çalışamadı. Ben futbolcu olduğum için Allah benim rızkımı geniş verdi. Belki ben bu rızkla sınanıyorum. Zorlu günlerde gıda, ilaç yardımı yaptım. Oraya bir çocuk yuvası yaptırdım, 15 mağazası olan bir iş merkezi kurdum. İnsanlara iş vermek için restoran, spor salonu gibi yerler açtım. İşlerimi gören Cumhurbaşkanımız da bana üstün hizmet nişanı verdi. Her gittiğimde buraları ziyaret ederim. Orada neler yaptıysam hepsini tek tek gezip görüyorum. Her hafta orada çalışanlardan da rapor alıyorum."