Kurtarma çalışmalarına katılan Fatih Karagümrüklü futbolcu Shukurov: En azından 1 çocuğa yardımcı oldum

Takıma verilen 3 günlük izinde İstanbul'dan arabasıyla Hatay'a giden ve 7. günde kurtarma çalışmalarına katılan Shukurov, yaşadığı duygu dolu anları anlattı.
Hatay'a gittiğini kimseye söylemeyen, Özbekistan'dan gelen kurtarma ekiplerinin yeleklerinden giyerek enkazlarda çalışan Shukurov, İstanbul'a döndükten sonra bunu kulüp yetkilileriyle paylaştı. Fatih Karagümrük’ün iletişim ekibi, Özbek oyuncunun enkaz bölgesindeki kurtarma çalışmalarından video yayımlayarak kendisine teşekkür etti.
Türkiye halkına başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Shukurov, çok üzgün olduğunu belirtti. Depremlerin ardından internette görüntüleri izlediğini ve herkesin bölgeye yardım gönderdiğini söyleyen Özbek futbolcu, "Ben bir Müslüman olarak böyle bir durumda oturup bekleyemezdim. Bu duruma normal bir şekilde bakamazdım. Bunu yapmam gereken bir görev olarak gördüm." ifadelerini kullandı.
Takıma verilen izinde Hatay'a gittiğini belirten Shukurov, şöyle konuştu:
"İstanbul'dan akşama doğru arkadaşımla yola çıktık ve oradaki vaziyeti öğrenmek için Özbekistan Başkonsolosluğuyla irtibat kurdum. Özbekistan Büyükelçiliğinin orada yardım ettiğini ve çadır kurduğunu biliyordum. Onlarla sürekli temas halindeydim. Yaptığımın doğru olup olmadığını bilmediğim için kulübe haber vermedim. Belki izin vermeyebilirler diye düşündüm. Oraya gittiğimi çok kişiye de göstermedim ve yayınlamak istememiştim. Gittiğimde oradaki kurtarma ekiplerinin kıyafetlerinden giyip, maske taktım. Kafamda da başlık vardı. Tanımasınlar diye böyle giyindim.” açıklamasını yaptı.
"GİTTİĞİM AN ŞOK GEÇİRDİM"
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in depremin birinci gününde 100 kişilik kurtarma ekibi, 100 kişilik de içinde doktorların bulunduğu askeri ekip gönderdiğini hatırlatan Shukurov, "Ben gidip kendileriyle görüştüm ve durumu kendi gözümle gördüm. Cumhurbaşkanımız, gittiğim gün 5. uçağı göndermişti. Gıda malzemeleri, hastalar için malzemeler ve kıyafetler benim gittiğim gün gelmişti. Gece İstanbul'dan yola çıktık, sabah Hatay'a vardık. Oradaki elçilik görevlileri, askerler ve kurtarma ekipleriyle görüşüp, bilgi aldım. Özbek arkadaşlarım da yemek yapıp dağıtıyorlardı. Onlarla da konuşup vaziyeti öğrendim." şeklinde konuştu.
Bölgeye gittiği andaki duygularını da aktaran Otabek Shukurov, "Gittiğim an şok geçirdim. Düşünün, 100 kilometre geride hayat devam ediyor, 100 kilometre gittiğinizde hayat durmuş gibiydi. Çok kötü bir durumdu ve gördüğümde kendime gelemedim. Hatay'a gittiğim ilk saatte şok geçirdim. Bölgeye bir arkadaşımla gittim. Sabah ilk olarak depremzedeler için pilav yaptım, sonra da kurtarma ekiplerinin yanına gittim. Bir canlı kurtarmak için caddenin içinde gezdim." ifadelerini kullandı.
"BİR HAYAT KURTARMAK İÇİN BEN DE YARDIMA GİTTİM VE ÇALIŞTIM"
Deprem bölgesinde hemen her enkazın başında, "Burada abim yatıyor, burada kızım var." diyen vatandaşların olduğunu söyleyen Otabek Shukurov, şöyle konuştu:
"Bu durumu kolay kolay anlatamıyorum. Ben bunları görünce enkazda kurtarmalara yardım ettim. İlk gün sabah namazında kurtarma çalışmalarına başladık, saat 16.00’ya kadar canlı kimseyi kurtaramadık. Sonrasında bir enkazda anne ve çocuğu kalmış. Yerini de tarif etmişler. Bizim kurtarma ekibimiz onu kurtarmak için çalışıyordu. Bir hayat kurtarmak için ben de yardıma gittim ve çalıştım. Kurtarma ekiplerinin kıyafetlerinden giydiğim için kimse bana 'Sen kimsin, çık buradan' demedi. Kurtarma ekibinden olduğumu düşündüler. Ben de yardıma devam ettim. Oradan birini canlı çıkarmayı çok istedim. Tam anlamıyla kıyamet gibiydi. Sonrasında bir ses geliyor, 'canlı var' diyorlar ve 1 dakika bile önemli hale geliyordu.” dedi.
"DEMİRLE DUVARI KIRDIM VE ÇOCUĞU ÇIKARDIK"
Kurtarma çalışmalarında enkazdan canlı birisinin çıkması için çok çalıştıklarını da söyleyen Shukurov, şöyle devam etti:
"O akşama doğru başında çalıştığımız enkazda anne ve çocuğun cansız bedenini aldık. Konuşamadım. Dilimi kaybettim diyebilirim. Akşama kadar çalıştık ama cansız bedenlerinin çıkması çok ağır geldi. Sonrasında yemek yapılan yere dönerken bir enkazda 8 ve 15 yaşlarında iki çocuk olduğunu duyduk. 8 yaşındaki çocuğu bir kişi, 'Allah-u Ekber' diyerek kucağında taşıyordu. Şok durumundaydım. Sonra abisinin de olduğunu söylediler ve ben de arkasından koştum. Ayağında taş vardı ve taşı kaldırdık. Gözü biraz açıktı. Taşları çıkardıktan sonra çocuğu da çıkardık. Sonra kendi kendime, 'Allah beni boşuna buraya çağırmamış. En azından 1 çocuğa yardımcı oldum.' dedim. Elleriyle kazımışlar orayı. Orada bir demir verdiler bana. Demirle duvarı kırdım ve çocuğun ayağında taş vardı. Taşı kaldırdım ve çocuğu çıkardık. Biz onu aldık ve doktorlara verdik. Anne ve babası ağlıyordu, biz onlardan daha çok ağladık."
YAPTIĞI YARDIMLAR NEDENİYLE DEVLET ÜSTÜN NİŞANI ALDI
Özbekistan'da yaptığı yardımlar nedeniyle devlet üstün hizmet nişanı da alan Otabek Shukurov, sözlerini şöyle tamamladı:
"Özbekistan'ın Kaşkaderya şehrinin Çırakçı ilçesinde doğdum ve köy hayatında büyüdüm. Pandemi tüm dünyada çok zor geçti. İnsanlar çıkıp, çalışamadı. Ben futbolcu olduğum için Allah benim rızkımı geniş verdi. Belki ben bu rızkla sınanıyorum. Zorlu günlerde gıda, ilaç yardımı yaptım. Oraya bir çocuk yuvası yaptırdım, 15 mağazası olan bir iş merkezi kurdum. İnsanlara iş vermek için restoran, spor salonu gibi yerler açtım. İşlerimi gören Cumhurbaşkanımız da bana üstün hizmet nişanı verdi. Her gittiğimde buraları ziyaret ederim. Orada neler yaptıysam hepsini tek tek gezip görüyorum. Her hafta orada çalışanlardan da rapor alıyorum."