Dirk Kuyt: Elimizden geleni yaptık
31.10.2026 21:53
Son Güncelleme: 31.10.2026 22:01
Dirk Kuyt ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Göztepe yenilgisi için "3 tane gol kaçırıp oyun kurarken beraberlik golünü yedik. Elimizden geleni yaptık ama bazen şans da yanınızda olacak." dedi.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt maçın ardından şunları söyledi: "Öncelikle bu sonucun sorumlusu benim. Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyoruz ama onlar da durumu biliyorlar. Ben ve teknik heyet elimizden geleni yaptık. Takımı bu maça hazırlamaya çalıştık. İlk yarı iyiydik, yüzde 72 topla oynadık ve güzel bir gol attık. İkinci yarıya iyi başlamadık ama 70'li dakikalarda 3 tane gol kaçırdık. Ardından oyun kurulumunda bir gol yedik ve bunu da ben istemiştim. Futbolda bazen şans da yanınızda olacak.
Semedo'yu sarı kartı olduğu için değiştirmiştim. Daha erken değişiklikler de yapacaktım ama momentumun bize geçtiğini düşündüğüm için bunları erteledim. O sırada Kerem ve Lukaku'nun pozisyonları oldu ve böyle devam edelim diye düşündüm. Oppong da ağrı hissettiği için çıkmak istedi, ondan 83'te değiştirdim."
GUENDOUZİ: SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK
Fenerbahçe'nin golünü atan ama Göztepe'nin ilk golünde de büyük hata yapan Guendouzi de "Açıkçası ne söyleyebilirim bilmiyorum. Aslında yediğimiz ilk gole kadar iyiydik. İkinci golü atsak maçın kilidini açabilirdik ama onların golleri bizi iyice zora soktu. Bu durumdan çıkmak için daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.
Maça 11'de başlayan ve 83. dakikada sakatlandığı için çıkan Oppong, "Kazanmak istyorduk, bunun için elimizden geleni de yaptık ama büyük hayal kırıklığı içindeyiz" dedi.