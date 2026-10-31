Dirk Kuyt: Elimizden geleni yaptık

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt maçın ardından şunları söyledi: "Öncelikle bu sonucun sorumlusu benim. Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyoruz ama onlar da durumu biliyorlar. Ben ve teknik heyet elimizden geleni yaptık. Takımı bu maça hazırlamaya çalıştık. İlk yarı iyiydik, yüzde 72 topla oynadık ve güzel bir gol attık. İkinci yarıya iyi başlamadık ama 70'li dakikalarda 3 tane gol kaçırdık. Ardından oyun kurulumunda bir gol yedik ve bunu da ben istemiştim. Futbolda bazen şans da yanınızda olacak.



Semedo'yu sarı kartı olduğu için değiştirmiştim. Daha erken değişiklikler de yapacaktım ama momentumun bize geçtiğini düşündüğüm için bunları erteledim. O sırada Kerem ve Lukaku'nun pozisyonları oldu ve böyle devam edelim diye düşündüm. Oppong da ağrı hissettiği için çıkmak istedi, ondan 83'te değiştirdim."