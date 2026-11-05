Kuyt: İnandığınız, tutkulu olduğunuz zaman dünyanın en iyi takımlarını da yenebilirsiniz

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt maçın sonunda yayıncı kuruluş muhabirinin "Bir basın mensubu olsaydınız bu maça ne başlık atardınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "İstanbul'da mucize!"

Kuyt maç için de şunları söyledi:

"Bu gece benim takımın başında olmamı sağlayan yönetime çok teşekkür ederim. Bu benim için büyük anlam ifade ediyor. Tabi ki Liverpool da öyle. Liverpool'da oynarken asla pes etmemeyi öğrendim. Yapmamız gereken şey şuydu; birlik olmak, enerjiyi ve inancı takıma geri getirmekti. Çünkü ben bu oyunculara gerçekten çok inanıyorum. Harika oyuncularımız var. Rakip de bu tars demeçlerde bulundu. Takımda çok fazla iyi oyuncu var. Yapmamız gereken şey o inancı ve tutkuyu tekrardan geri getirmekti. Tutku ve enerji gösterirsek, oyun planımızı takip edersek taraftarın arkamızda duracağını biliyorduk. Tutkuyu ve enerjiyi doğru anda yaratabilirseniz burada dünyanın en iyi takımı bile zorluklarla karşılaşır. Bu galibiyet şans değildi. Hak ettik. Bu enerjiyi Kadıköy'de hep gösterebilirsek bu kulüp her yerde kazanabilir ve her zaman yukarı doğru oynamaya devam eder.

"LİVERPOOL-MİLAN ÖRNEĞİNİ VERDİM"

Maçtan önce de oyuncularıma şunu söyledim: Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu. Liverpool 3-0 geride olduğu mücadeleyi kazanıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Kimse bunu beklemiyordu. Ben de bunu anlattım ve dedim ki; "Belki bir çok kişi bu maçı kazanacağımiza inanmıyor ama ben inanıyorum. Beraber bir mucize yaratalım dedim. Evet bir planımız, felsefemiz var. Ama herşeyden önce oyuncuların buna inanması gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz. Onlara aynı zamanda şunu da söyledim: Bu maçı kazanalım, bu maçın sonucu ilerde elde edebileceğimiz güzel şeylerin başlangıcı olsun. Bu akşam şunu gösterdik: İnandığınız, tutkulu olduğunuz zaman dünyadaki her takımı, en iyi takımları yenebiliyorsunuz. Belirtmiş olduğum gibi Emre'ye bol şans da diledim. Ve yarın da oyuncuların idmana bu pozitif duygularla gidecek olması çok güzel bir şey olacaktır. Bundan sonra odak lig olacaktır. Ligde de Fenerbahçe 'ye başarılar dilerim."

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYORUM"

Geleceği ile ilgili soruya da Kuyt şu cevabı verdi: "Öncelikle ben tarih yazmadım. Bu takımın başarısı. Aynı zamanda teknik heyetteki insanlarla futbolcularla beraber elde ettik bu başarıyı. Tabi ki İsmail hocanın gidişi kolay olmadı. Kendisini insan ve teknik adam olarak çok seviyorduk. Ben bu kulübü çok seviyorum. Başkanı da çok seviyorum ama bir şeyleri konuşacak vaktimiz olmadı. Ben her duruma hazırlıklıyım. Ama kalmamı isterlerse tabi ki kalmak isterim. Çünkü burayı çok seviyorum."