Kuyt'la ilk sınav. Fenerbahçe-Göztepe

Ev sahibi ekip, Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından Göztepe karşısında yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Derbi sonrasında Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın yönetimi geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet edildi.

Sezon başında yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe 'ye dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını Göztepe karşısında verecek.

Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Mason Greenwood da maç kadrosunda yok. Greenwood'un hasta olduğu iddia edildi.

Galatasaray derbisinde yaşanan kavga nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından üç maç ceza verilen Archie Brown da kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak forma giyemeyecek. Bu iki oyuncu dışında Göztepe'nin eksiği bulunmuyor.