Kuyt'la ilk sınav. Fenerbahçe-Göztepe
31.10.2026 18:05
Son Güncelleme: 31.10.2026 18:26
İsmail Kartal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetiminde ilk sınavını Kadıköy'de Göztepe karşısında verecek. İlk 11'ler belli oldu. Grip olan Greenwood maç kadrosunda yok.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği, Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal'ın yardımcılıklarını üstleneceği karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
Ligin geride kalan 9 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 16 puanla ligin 5. basamağında yer alıyor.
Konuk ekip Göztepe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan dokuz haftada üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.
12 puan toplayan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe deplasmanından olumlu bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.
Ev sahibi ekip, Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından Göztepe karşısında yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
Derbi sonrasında Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın yönetimi geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet edildi.
Sezon başında yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe'ye dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını Göztepe karşısında verecek.
Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Mason Greenwood da maç kadrosunda yok. Greenwood'un hasta olduğu iddia edildi.
Galatasaray derbisinde yaşanan kavga nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından üç maç ceza verilen Archie Brown da kadroda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak forma giyemeyecek. Bu iki oyuncu dışında Göztepe'nin eksiği bulunmuyor.