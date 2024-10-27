Kuyucakspor tek golle kazandı
Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kuyucakspor evinde ağırladığı İzmir temsilcisi Asarlıkspor'u 1-0 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Kuyucakspor, İzmir temsilcisi Asarlıkspor ile karşılaştı.
Kuyucak Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Ahmet Tüzün attığı golle, takımını 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda da baskılı oyunu bozmayan Kuyucakspor, skoru korudu. Karşılıklı mücadelenin yer aldığı müsabakada başka gol olmayınca Kuyucakspor, 3 puanı tek golle aldı.
Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da yakından izledi.
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