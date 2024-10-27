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Kuyucakspor tek golle kazandı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kuyucakspor evinde ağırladığı İzmir temsilcisi Asarlıkspor'u 1-0 mağlup etti.

Kuyucakspor tek golle kazandı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Kuyucakspor, İzmir temsilcisi Asarlıkspor ile karşılaştı.

Kuyucak Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Ahmet Tüzün attığı golle, takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da baskılı oyunu bozmayan Kuyucakspor, skoru korudu. Karşılıklı mücadelenin yer aldığı müsabakada başka gol olmayınca Kuyucakspor, 3 puanı tek golle aldı.

Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da yakından izledi.

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