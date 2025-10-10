Kuzey İrlanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Kuzey İrlanda - Almanya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Almanya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kuzey İrlanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



KUZEY İRLANDA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Kuzey İrlanda - Almanya karşı karşıya geliyor. Belfast'da, Windsor Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

