Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Kuzey İrlanda - Slovakya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Slovakya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



KUZEY İRLANDA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Kuzey irlanda ve Slovakya karşı karşıya geliyor. Belfast'da, Windsor Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 10 Ekim cuma günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

