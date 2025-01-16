Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal

Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Emirates'te Tottenham'ı konuk etti. Tottenham, Heung-min Son'un golüyle 25. dakikada 1-0 öne geçti.



Ev sahibi 40. dakikada eşitlik golünü buldu. Declan Rice'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Gabriel kafayla dokunurken Solanke'ye çarpan top filelerle buluştu.

Bu golden 4 dakika sonra Leandro Trossard topu ağlara gönderdi ve Arsenal soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle girdi. Karşılıklı ataklarla geçilen 2. yarıda gol sesi çıkmazken Mikel Arteta'nın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

FARKI 4'E İNDİRDİ



Arsenal bu sonuçla puanını 43'e yükseltti ve lider Liverpool'un puan kaybı yaşadığı haftada farkı 4'e indirdi. Tottenham ise 24 puanda kaldı.



Kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta Aston Villa'yı konuk edecek, Tottenham ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak.