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Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, geriye düştüğü Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal

Premier Lig'in 21. haftasında , Emirates'te Tottenham'ı konuk etti. Tottenham, Heung-min Son'un golüyle 25. dakikada 1-0 öne geçti.

Ev sahibi 40. dakikada eşitlik golünü buldu. Declan Rice'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Gabriel kafayla dokunurken Solanke'ye çarpan top filelerle buluştu.

Bu golden 4 dakika sonra Leandro Trossard topu ağlara gönderdi ve Arsenal soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle girdi. Karşılıklı ataklarla geçilen 2. yarıda gol sesi çıkmazken Mikel Arteta'nın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

FARKI 4'E İNDİRDİ

Arsenal bu sonuçla puanını 43'e yükseltti ve lider Liverpool'un puan kaybı yaşadığı haftada farkı 4'e indirdi. Tottenham ise 24 puanda kaldı.

Kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta Aston Villa'yı konuk edecek, Tottenham ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak.

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