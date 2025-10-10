Kuzey Makedonya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Kuzey Makedonya - Kazakistan maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Kazakistan zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kuzey Makedonya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



KUZEY MAKEDONYA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Kuzey Makedonya - Kazakistan karşı karşıya geliyor. Skopje'da, National Arena Toshe Proeski Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

