Kuzey Makedonya - Lihtenştayn maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Makedonya - Lihtenştayn maçı canlı yayın bilgisi

Dünya Kupası elemelerinde J grubunda bulunan Kuzey Makedonya 5. maçına çıkarken, Lihtenştayn da 5. mücadelesini verecek. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Kuzey Makedonya - Lihtenştayn maçı ne zaman?



KUZEY MAKEDONYA - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN?



2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Kuzey Makedonya ile Lihtenştayn 7 Eylül Pazar günü saat 19:00'da karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, II. Filip Arena'da olacak.





Elemelerde 5. maçına çıkacak olan Makedonya, karşılaşmaların 3'ünden galip, 1'ünden mağlup, 1'inden de berabere ayrıldı.



Lihtenştayn da dört maçın 4'ünden de yenilgi elde ederek son mücadele öncesi grubunda sonuncu olarak yer alıyor.