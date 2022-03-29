    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Kuzey Makedonya'yı yenen Portekiz Dünya Kupası biletini aldı

SON DAKİKA: Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenen Portekiz Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Portekiz'in gollerini Bruno Fernandes attı.

Haberler 29.03.2022 - 23:42

Kuzey Makedonya'yı yenen Portekiz Dünya Kupası biletini aldı

Son dakika haberi! Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında Türkiye'yi eleyen Portekiz ve son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı saf dışı bırakan Kuzey Makedonya, Dragao Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadele baştan sonra ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçerken goller de geldi. Kuzey Makedonya kendi yarı sahasında çıkmaya çalışırken Ristovski'nin uzun pasında Bruno Fernandes araya girdi. Fernandes'in pasını kontrol eden Ronaldo, 2'ye 1 mücadelede topu Bruno Fernandes'e aktardı ve 27 yaşındaki orta saha 32'de Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı ev sahinin üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda da sahneye Bruno Fernandes çıktı. Fernandes bu kez Diogo Jota'nın pasını tek dokunuşla ağlara gönderdi ve 65'te farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Portekiz, Dünya Kupası biletini aldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...