Kuzey Tunçelli, art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli havuzda fırtına estirmeye devam ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın 3'üncü günü tamamlandı.



Kuzey Tunçelli, final yarışında 14 dakika 45.05 saniyelik süresiyle birinci oldu ve erkekler 1500 metre serbestte üst üste 3'üncü Avrupa gençler şampiyonluğunu elde etti.



Bu sonuçla Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı 2 altın, 1 bronz olmak üzere 3'e çıktı.