Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman?

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, finalde madalya için kulaç atacak. İşte, Kuzey Tunçelli final maçı tarihi...



Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.



FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, bugün TSİ 19.3O'dan sonra yapılacak.