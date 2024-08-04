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Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı. Milli yüzücü, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle 5. olarak finalde yarışma hakkı elde etti. Peki, Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman?

Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman?

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, finalde madalya için kulaç atacak. İşte, Kuzey Tunçelli final maçı tarihi...

Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, bugün TSİ 19.3O'dan sonra yapılacak.

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