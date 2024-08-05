Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde yarıştı. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı. İşte, Kuzey Tunçelli hakkında bilgiler...



KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?



Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.



Kariyerinde iki kez dünya geçerler şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan başarılı yüzücü, 023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede Olimpiyat vizesi aldı.



Doha 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da yarışan Kuzey, büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde ederek önemli bir başarı daha yakaladı.



2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı şampiyonlukla büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı.



Fenerbahçe'de spor yaşantısını sürdürüyor.



