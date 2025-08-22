Kuzey Tunçelli'den yeni altın

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü kez üst üste altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli, bu defa dünya çapında büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derecesi ile altın madalya kazandı.



Federasyon, milli sporcu ve antrenörü Aykut Çelik'i tebrik etti.