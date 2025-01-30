NTV.COM.TR

Kyle Walker-Peters'tan Galatasaray kararı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Southampton'dan kadrosuna katmak istediği Kyle Walker-Peters kararını verdi. İngiliz oyuncu için eski takımı Tottenham'ın da devreye girdiği öne sürüldü.

Kyle Walker-Peters'tan Galatasaray kararı

, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters gelmişti.

GALATASARAY KARARI

TBR Football'un haberine göre, Walker-Peters'ın Galatasaray’dan gelen transfer teklifini reddettiği ortaya çıktı.

Ayrıca haberde eski takımı Tottenham'ın devreye girdiği ve bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...