Kyle Walker-Peters'tan Galatasaray kararı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Southampton'dan kadrosuna katmak istediği Kyle Walker-Peters kararını verdi. İngiliz oyuncu için eski takımı Tottenham'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters gelmişti.
GALATASARAY KARARI
TBR Football'un haberine göre, Walker-Peters'ın Galatasaray’dan gelen transfer teklifini reddettiği ortaya çıktı.
Ayrıca haberde eski takımı Tottenham'ın devreye girdiği ve bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.
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