Kyle Walker-Peters'tan Galatasaray kararı

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters gelmişti.

GALATASARAY KARARI

TBR Football'un haberine göre, Walker-Peters'ın Galatasaray’dan gelen transfer teklifini reddettiği ortaya çıktı.

Ayrıca haberde eski takımı Tottenham'ın devreye girdiği ve bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.