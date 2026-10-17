Kylian Mbappe, Arda Güler'in Zidane fotoğrafına takıldı. "Bu kez asist senden"

UEFA Uluslar A Ligi 1. maçında A Milli Takım , Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Milli futbolcu Arda Güler, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda söz konusu maçın ardından Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane ile olan fotoğrafına da yer verdi.

Güler'in gönderisi sonrasında Real Madrid 'den takım arkadaşı olan Kylian Mbappe , dikkat çeken bir yorum yaptı.