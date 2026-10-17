Kylian Mbappe, Arda Güler'in Zidane fotoğrafına takıldı. "Bu kez asist senden"
17.10.2026 12:57
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla en çok asist yaptığı isim Kylian Mbappe.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile sosyal medyada da bir araya geldi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. maçında A Milli Takım , Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Milli futbolcu Arda Güler, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda söz konusu maçın ardından Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane ile olan fotoğrafına da yer verdi.
Güler'in gönderisi sonrasında Real Madrid'den takım arkadaşı olan Kylian Mbappe, dikkat çeken bir yorum yaptı.
Arda Güler'in paylaşımı.
Fransız yıldız, "Fotoğrafı çekenin adını vermeyecek misin?" diyerek Arda Güler'e takıldı.
Güler ise "Bu kez asist senden." cevabıyla Mbappe'ye karşılık verdi.
İkilinin sosyal medya üzerinden esprili sohbeti, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Kylian Mbappe ile Arda Güler arasındaki diyalog.