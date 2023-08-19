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Kylian Mbappe bu sezon Paris Saint Germain'de kalıyor

Kylian Mbappe bu sezonu Paris Saint Germain'de tamamlayacak. Al Hilal'den gelen yıllık 700 milyon euroluk teklifi reddeden, Fransız yıldız ile kulübü arasındaki görüşmeler sürüyor. Teknik direktör Luis Enrique, temasların iki taraf için de olumlu ilerlediğini açıkladı.

Kylian Mbappe bu sezon Paris Saint Germain'de kalıyor

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Paris Saint Germain, astronomik teklifler alan Kylian Mbappe'yi takımda tutmaya niyetli. Fransız ekibinin süper yıldızı, antrenmanlara başladı.

Çalışmalara Barcelona'dan transfer edilen, Neymar'ın ayrılığının ardından 10 numaralı formayı alan Dembele de katıldı.

Teknik direktör Luis Enrique, Mbappe'nin takımda kalmaya yakın olduğu görüşünde.

TAKIM KAPTANI OLACAK

Enrique, futbolcular arasında yapılan oylamada Mbappe'nin takım kaptanı olarak seçildiğini de söyledi.

24 yaşındaki süper yıldızın Paris Saint Germain'deki sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Mbappe, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından gelen yıllık 700 milyon euroluk rekor telifi geçen ay reddetmişti.

Paris Saint Germain, sözleşme uzatma görüşmelerine katılmayan Fransız yıldızı Japonya'daki hazırlık kampına götürmemişti.

Anlaşma sağlanamaması halinde Mbappe sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde olacak ve istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

REAL MADRİD'İ İSTİYOR

24 yaşındaki futbolcunun kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdürmek istediği de biliniyor.

Fransa Ligi'nde 6 şampiyonluğu bulunan Mbappe, 2018'de de milli takımı ile dünya kupasını kazanma başarısını göstermişti.

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