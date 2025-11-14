Kylian Mbappe parlamaya devam ediyor, Ronaldo ve Messi'yi geçti

PUSKAS'TAN SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 45 maçında 44 gol atan Mbappe, bu alanda kulübün efsanelerinden Cristiano Ronaldo'yu geride bırakırken, Ferenc Puskas'tan sonra en iyi başlangıç yapan futbolcu oldu.

FIFA'nın "sezonun en iyi golü" ödülüne adını verdiği Macar forvet Puskas, 65 yıl önce Madrid temsilcisiyle çıktığı ilk 44 maçta 44 gol atmıştı.

2009'da Manchester United'dan transfer olan Ronaldo ise ilk 45 lig maçında 43 gol atma başarısını gösterirken, bu alanda Mbappe'nin gerisinde kaldı.

1958-1966 yıllarında Real Madrid forması giyen Puskas toplam 242 gol atarken, Ronaldo ise 450 golle İspanyol ekinin tarihteki en golcü oyuncusu oldu.

LA LIGA'DA KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

2024-25 sezonunda Avrupa'nın en golcü oyuncusu olarak "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanan Kylian Mbappe, bu sezon da takımının skor yüküne önemli katkı sağlıyor.

Milli futbolcu Arda Güler'le uyumuyla da sık sık basının gündemine gelen Mbappe, LaLiga'da gol krallığı yarışında 13 golle zirvede yer alıyor. En yakın takipçileri 7'şer golle Robert Lewandowski (Barcelona) ve Julian Alvarez (Atletico Madrid).

Fransız yıldız, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 gol atma başarısını gösterdi.