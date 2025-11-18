Kylian Mbappe-PSG davası boyut değiştirdi: "Eşi benzeri görülmemiş para" diyerek duyurdular

2024 yazında İspanya'nın Real Madrid takımına bonservissiz transfer olan Kylian Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığının görüldüğü dava, Paris İş Mahkemesinde başladı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, haksız fesih (44,6 milyon euro), imza primleri (40,4 milyon euro) başta olmak üzere 10 farklı konuda eski kulübünden toplam 260 milyon euro'dan fazla tazminat talep etti. Bugüne kadar sessiz kalan PSG ise eski kaptanına 440 milyon euro talep ederek karşılık verdi.