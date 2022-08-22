NTV.COM.TR’ye geri dön

Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, rekorlarına bir yenisini ekledi.

Haberler - Ntvspor 22.08.2022 - 07:24

Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Paris Saint-Germain, Lille deplasmanına çıktı.

Christophe Galtier'in ekibi sezon açılışında Clermont'u 5-0, ikinci hafta mücadelesinde ise Montpellier'i 5-2'lik skorla geçmişti.

PSG, Pierre Mauroy Stadı'ndaki maça tam anlamıyla başladı. Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte başlama vuruşunu yaparken, rakip kaleye hızla giden , Lionel 'den gelen topu tek vuruşla ağlara gönderdi.

Fransız yıldızın henüz 8. saniyede kaydettiği bu golle Ligue 1 tarihinin en erken golü rekoruna ortak oldu.

Bundan önceki rekor Caen formasıyla Michel Rio'nun 15 Şubat 1992'de attığı goldü. (8. saniye)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...