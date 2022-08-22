Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Paris Saint-Germain, Lille deplasmanına çıktı.



Christophe Galtier'in ekibi sezon açılışında Clermont'u 5-0, ikinci hafta mücadelesinde ise Montpellier'i 5-2'lik skorla geçmişti.



PSG, Pierre Mauroy Stadı'ndaki maça tam anlamıyla başladı. Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte başlama vuruşunu yaparken, rakip kaleye hızla giden Kylian Mbappe, Lionel Messi'den gelen topu tek vuruşla ağlara gönderdi.



Fransız yıldızın henüz 8. saniyede kaydettiği bu golle Ligue 1 tarihinin en erken golü rekoruna ortak oldu.



Bundan önceki rekor Caen formasıyla Michel Rio'nun 15 Şubat 1992'de attığı goldü. (8. saniye)