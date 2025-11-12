Kylian Mbappe'den Paris saldırıları açıklaması

Fransa ve Almanya, 13 Kasım 2015 tarihinde Stade de France'da dostluk müsabakası gerçekleştiriyordu.

Ancak maç sırasında stadyuma IŞİD tarafından terör saldırısı düzenlendi. Canlı bombanın patlaması sonucunda stadyumda bulunan bir taraftar hayatını kaybetti.

Saldırıların gerçekleştiği tek bölge Stade de France değildi. Toplamda altı bölgede düzenlenen saldırılar sonrasında 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Yarın yani 13 Kasım 2025 tarihinde saldırının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak. Ülkenin dört bir yanında anma törenleri de yapılacak.

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Fransa Milli Takımı da evinde Ukrayna'yı ağırlayacak. "Mavililer"in kaptanı Kylian Mbappe, karşılaşma öncesinde saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARIN YÜZÜNE BİR GÜLÜMSEME KOYMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Hayatta futboldan daha önemli şeyler olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Mbappe, "Fransa Milli Takımı'nın oyuncuları ve tüm bileşenleri adına bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü yarın bu konu hakkında konuşma şansımızın olup olmayacağını bilmiyorum. Yarın, özel bir gün olacak. Saldırıda hayatını kaybeden insanları anacağız. Bizim için eğlenceli bir gün olmayacak, ama insanlara bu olayları hatırlamanın önemini anlatmak istiyoruz. İnsanların yüzüne en azından bir gülümseme koymaya çalışacağız. Evet, yarın Dünya Kupası'na katılmak için maça çıkacağız ama hayatta daha önemli şeyler var." ifadelerini kullandı.