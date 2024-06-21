Kylian Mbappe'nin özel maskesine Fransa bayrağı engeli

EURO 2024 D grubu Fransa - Avusturya mücadelesinde burnu kırılan Kylian Mbappe, oyuna devam edememiş ve yerini Giroud'ya bırakmıştı.

Fransız futbolcunun şampiyonanın kalan maçlarında özel bir maskeyle mücadele edeceği biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde özel tasarımlı maskesiyle antrenmana çıkan Kylian Mbappe'ye UEFA'dan kötü haber geldi.

UEFA KURALLARI TEK RENKLİ MASKEYE İZİN VERİYOR

Almanya'daki UEFA Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için geri döndüğünde Fransa'nın ulusal bayrağını içeren üç renkli bir maske takmasına izin verilmeyeceği öğrenildi.

Ancak UEFA kuralları, özel bir muafiyet alınmadığı sürece, maçlarda oyuncular için yalnızca tek renkli maskelere izin vermektedir.

UEFA yönetmeliklerinin bir bölümünde "Oyun alanında giyilen tıbbi ekipman tek renk olmalı ve üzerinde takım ve üretici kimliği bulunmamalıdır" ifadesi yer almaktadır.



HOLLANDA MAÇINA YETİŞEBİLECEK Mİ?

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mbappe'nin bu akşam Hollanda'ya karşı oynamak için geri dönebileceğinden umutlu olduğunu söylemişti.



ESPN'e göre Mbappe, Hollanda'ya karşı yedek kulübesinde kalmak zorunda olabilir ve 25 Haziran'da Polonya ile oynayacakları son grup maçına kadar sahaya dönmeyebilir.

EURO 2024'TE D GRUBUNDA SON DURUM



Bu akşam TSİ 22.00'da karşılaşacak olan Fransa ve Hollanda Euro 2024'te D Grubundaki ilk maçlarını kazandılar.

Dolayısıyla bu akşam oynanacak karşılaşmanın sonucu, hangi takımların gruptan eleme aşamasına yükseleceğini belirlemede büyük rol oynayabilir.