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Kylian Mbappe'nin özel maskesine Fransa bayrağı engeli

2024 Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında burnu kırılan Fransız oyuncu Kylian Mbappe'ye özel geliştirilen maske, UEFA engeline takıldı. Yönetmelikte yer alan kurala göre 25 yaşındaki yıldızın tek renge sahip bir maske kullanması gerekiyor.

Kylian Mbappe'nin özel maskesine Fransa bayrağı engeli

EURO 2024 D grubu Fransa - Avusturya mücadelesinde burnu kırılan , oyuna devam edememiş ve yerini Giroud'ya bırakmıştı.

Fransız futbolcunun şampiyonanın kalan maçlarında özel bir maskeyle mücadele edeceği biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde özel tasarımlı maskesiyle antrenmana çıkan Kylian Mbappe'ye UEFA'dan kötü haber geldi.

UEFA KURALLARI TEK RENKLİ MASKEYE İZİN VERİYOR

Almanya'daki UEFA Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için geri döndüğünde Fransa'nın ulusal bayrağını içeren üç renkli bir maske takmasına izin verilmeyeceği öğrenildi.

Ancak UEFA kuralları, özel bir muafiyet alınmadığı sürece, maçlarda oyuncular için yalnızca tek renkli maskelere izin vermektedir.

UEFA yönetmeliklerinin bir bölümünde "Oyun alanında giyilen tıbbi ekipman tek renk olmalı ve üzerinde takım ve üretici kimliği bulunmamalıdır" ifadesi yer almaktadır.

HOLLANDA MAÇINA YETİŞEBİLECEK Mİ?

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mbappe'nin bu akşam Hollanda'ya karşı oynamak için geri dönebileceğinden umutlu olduğunu söylemişti.

ESPN'e göre Mbappe, Hollanda'ya karşı yedek kulübesinde kalmak zorunda olabilir ve 25 Haziran'da Polonya ile oynayacakları son grup maçına kadar sahaya dönmeyebilir.

EURO 2024'TE D GRUBUNDA SON DURUM

Bu akşam TSİ 22.00'da karşılaşacak olan Fransa ve Hollanda Euro 2024'te D Grubundaki ilk maçlarını kazandılar.

Dolayısıyla bu akşam oynanacak karşılaşmanın sonucu, hangi takımların gruptan eleme aşamasına yükseleceğini belirlemede büyük rol oynayabilir.

Kylian Mbappe'nin özel maskesine Fransa bayrağı engeli - 1

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