La Fiorita-Başakşehir rövanş maçı ne zaman?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı konuk etti ve kazandı. RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti. Futbolseverler şimdi bu maçın rövanş müsabakasına odaklandı. İşte, La Fiorita-Başakşehir rövanş maçı hakkında bilgiler...



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



Karşılaşmanın 5. dakikasında Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Kemen'in altıpas içine gönderdiği top, savunmadan sekip Berkay'ın önünde kaldı. Berkay, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.



13. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Kaleci Muhammed'in savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Davidson, ceza sahasına girdi, rakibinden de kurtulan Brezilyalı oyuncu ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.



29. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo, ceza sahasında seken topu kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 3-0.



43. dakikada turuncu-lacivertliler 4. golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Pelkas'ın altıpas içine sert gönderdiği top Kemen'e çarpıp ağlara gitti: 4-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



49. dakikada Başakşehir farkı 5'e yükseltti. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, plase vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.



58. dakikada La Fiorita farkı 4'e düşürdü. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Greco, ceza sahasında sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 5-1.



71. dakikada Başakşehir 6. golünü attı. Çalımlarla ilerleyen Serdar Gürler, rakip ceza sahası önünde uygun pozisyonda olan Piatek'e pasını attı. Topu düzelten Piatek, ayak içiyle meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 6-1.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir karşılaşmayı 6-1 kazandı.



