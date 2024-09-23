La Liga'da şike soruşturması: "Hakemlerin satın alınması söz konusu değil"

La Liga Başkanı Javier Tebas, Negreira davasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"HAKEMLERİN SATIN ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Başkan Tebas, hakemlerin satın alınmasının söz konusu olmadığını dile getirerek, "Şike olduğunu düşünmüyorum. Çok sıkı çalışıyoruz. Bizim kategorimizde şike yoktur. Negreira davasında da hep aynı şeyi söyledim ama bazı insanlar unutmak istiyor. LaLiga bu davayı Cumhuriyet Savcılığına ihbar eden ilk kurum oldu. Tıpkı 2012 ve 2013'teki şike olaylarında yaptığımız gibi, bu imaj yıkaması için en önemli şey, hapse giren başkanlar var. Terimizin her damlasını bu belaya son vermek için harcadık. Negreira davasında mahkemedeyiz, neler olup bittiğini biliyoruz. Bugüne kadar hakemlere ödeme yapıldığına dair hiçbir kanıt yok, bunu söylemek zorundayız, bugüne kadar hakemlerin satın alınması söz konusu değil. Eğer hakem satın alma olsaydı, benim tecrübelerime göre şimdiye kadar ortaya çıkmış olması gerekirdi. Üstelik ben bir avukatım. Evet, usulsüz davranışlar olmuştur. Hakemlerin terfi ve küme düşme listelerini etkilemek için bir ödeme yapılmıştır ve bu da sportif yolsuzluktur. Hakemleri satın almak ile terfi ve küme düşmeleri etkilemeye çalışmak aynı şey değildir. Madrid ve Barcelona'daki basının bazı kesimlerinde bunun acı verdiğini biliyorum ama durum böyle." ifadelerini kullandı.

NEGREIRA DAVASI NEDİR?



İspanya'da geçtiğimiz yıl Mart ayında Barcelona'nın Eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez'in banka hesabına 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon euroluk para transferi gerçekleştirdiği kaydedilmişti.



Katalan ekibinin yapılan ödemelerin karşılığında hakemlerle alakalı bilgiler aldığı öne sürülüyordu.



İspanya'da savcılık gelen iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.



Öte yandan İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurulları da soruşturmaya dahil olmuştu.