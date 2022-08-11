La Liga'da yeni sezon öncesi transfere en çok parayı Barcelona harcadı

Futbolda 2022-2023 sezonu yarın başlayacak İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kulüplerin toplam transfer harcaması 404 milyon 79 bin euroyu bulurken, transfere en çok para harcayan kulüplerin başında Barcelona geldi.



Geçen sezonu kupasız kapatan ve yeni sezona iddialı hazırlanan Barcelona; Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha gibi futbolcuları kadrosuna katarak, transfere 153 milyon euro harcadı.



Barcelona, Milan'dan Franck Kessie ile Chelsea'den Andreas Christensen'i ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.



REAL MADRİD, TCHOUAMENİ'YE 80 MİLYON EURO



Geçen sezonun lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise alışılmışın aksine sakin bir transfer dönemi geçirdi. Eflatun beyazlar Monaco'dan 80 milyon euroya 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi alarak İspanya'da sezonun en pahalı transferini yapsa da, Antonio Rüdiger'i bonservis ücreti ödemeden kadrosuna dahil etti.



Real Madrid, geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçiren Alvaro Odriozola ve Borussia Dortmund'da aynı şekilde görev alan Reinier'i ise yeni sezonda kadrosunda tuttu.



La Liga kulüplerinde transfere en fazla para harcayan 3. kulüp ise 31,5 milyon euro ile Real Sociedad olarak öne çıktı. Bask kulübü Brais Mendez, Muhamed Ali Cho ve Take Kubo'yu kadrosuna kattı.



SEVİLLA KAZANÇLI ÇIKTI



Jules Kounde, Diego Carlos, Alex Pozo'yu satan ve sadece Galatasaray'dan Marcao'yu almak için transfere para harcayan Sevilla, transfer dönemini kasasında artıyla (75,5 milyon euro) kapatan tek kulüp oldu.



Rayo Vallecano ve Athletic Bilbao kulüpleri ise ekonomik sorunlarından dolayı transfer yapmadı.



Bu sezon La Liga'da forma giyecek tek Türk futbolcu olan Enes Ünal'ın takımı Getafe de 15 milyon 750 bin euro ile transfere en fazla para aktaran kulüpler arasında 7. sırada yer aldı.



Yaz transfer sezonu 1 Eylül'de sona erecek Avrupa'da, mevcut durumda transfere en fazla para harcayan ülke ligleri İngiltere (1 milyar 36 milyon euro), İtalya (582 milyon 53 bin euro), Almanya (444 milyon 98 bin euro) ve İspanya (404 milyon 79 bin euro) olarak sıralandı.