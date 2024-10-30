La Liga'ya sel felaketi engeli: Valencia - Real Madrid maçı ertelenebilir

İspanya'nın Valencia bölgesinde 29 Ekim Salı gününden itibaren etkili olan yağmur sel felaketine neden oldu.

Yetkililer yaşanan felakette 62 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Copa Del Rey'deki Parla Escuela - Valencia ve Pontevedra - Levante maçları ertelendi.

Marca'nın haberine göre, hafta sonu oynanacak olan Valencia - Real Madrid ve Levante - Malaga maçlarının da ertelenebileceği kaydedildi.

Real Madrid, Valencia'ya mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduklarını ve Valencia'nın Cumartesi günkü maçı ertelemek istemesi halinde herhangi bir sorun yaratmayacaklarını söyledi.

SAYGI DURUŞU

La Liga, yaşanan sel felaketinin ardından bu hafta oynanacak lig maçlarında hayatını kaybeden İspanyol vatandaşları için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.