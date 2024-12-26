Lakers, Golden State Warriors'u son saniyede yıktı

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Lakers, Chase Center'da Golden State'e konuk oldu.

NBA'in yaşayan iki efsanesi LeBron James ile Stephen Curry'yi karşı karşıya getiren müsabakada Lakers, Austin Reaves'in son saniyede kaydettiği basketle sahadan galip ayrıldı.



Lakers'ta 39 yaşındaki LeBron James, 31 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. Reaves ise 26 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile galibiyete "triple-double" ile katkı sağladı.



Golden State'de ise Curry'nin 38, Andrew Wiggins'in 21 sayısı kazanmaya yetmedi.



Bu sonuçla Los Angeles Lakers, 17. galibiyetini aldı. Golden State Warriors ise 14. kez mağlup oldu.



Öte yandan karşılaşmada sakatlık yaşayan Anthony Davis, mücadeleye devam edemedi.



NEW YORK KNİCKS, MİKAL BRİDGES İLE GALİBİYETE UZANDI



New York Knicks, sahasında karşılaştığı San Antonio Spurs'ü Mikal Bridges'ın etkili performansıyla 117-114 mağlup etti.



Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada 41 sayılık katkı veren Mikal Bridges, galibiyette önemli rol oynadı.



San Antonio'da ise Victor Wembanyama'nın 42 sayı ve 18 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.



Knicks, bu sonuçla 20. kez sahadan galip ayrıldı. Spurs ise 15. yenilgisini yaşadı.



İşte NBA'de gecenin diğer sonuçları:

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 99-105



Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 114-118



Phoenix Suns-Denver Nuggets: 110-100

