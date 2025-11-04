Lakers'a sakatlık işlemiyor; Blazers'ı da geçtiler

NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor.

Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Lakers, bugün sabah saatlerinde Portland Trail Blazers'ın konuğu oldu.

Yıldız oyuncuları LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves'ten yoksun olarak sahaya çıkan Lakers, karşılaşmayı 123-115 kazanmayı başardı.

Deplasman ekibinde Deandre Ayton 28, Rui Hachimura 28, Nick Smith Jr. ise 25 sayı atarak öne çıktı. Karşılaşma, üç oyuncunun da bu sezon adına en iyi performans gösterdikleri maç olarak kayda geçti.

Portland Trail Blazers'ta ise Deni Avdija attığı 33 sayıyla kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırdı ancak bu takımının galibiyeti için yeterli olmadı.