Lakers'ı Doncic ve LeBron James taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-103 yendi.

Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Lakers adına Luka Doncic 30 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, LeBron James 30 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Deandre Ayton 18 sayı ve 11 ribauntla "double-double" ile mücadele ederken, Marcus Smart ise 13 sayı kaydetti.

Pelicans'ta ise Trey Murphy 42 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Derik Queen ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

PACERS'IN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 120-116 yenilerek üst üste 13. maçını kaybetti.

Cavaliers'ta Darius Garland 29 sayı, Evan Mobley 20 sayı, Jarrett Allen ise 19 sayı 12 ribauntla oynadı.

Pacers'ta ise Pascal Siakam 22 sayı, Jay Huff 20 sayı, Andrew Nembhard 15 sayı ve 11 asistle mücadele etti.