LaLiga | Alaves - Levante Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Alaves ve Levante karşı karşıya geliyor. Sezonun iddialı takımlarından Levante, zorlu Alaves deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.
İspanya’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Alaves, Levante karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Alaves ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Alaves - Levante karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
ALAVES - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da birinci hafta mücadelesinde Alaves - Levante kozlarını paylaşıyor.
Vitoria-Gasteiz'da, Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Alaves - Levante karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 22:30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
İSPANYA LALİGA GÜNÜN PROGRAMI
20:30 Mallorca - Barcelona
22:30 Valencia - Real Sociedad
22:30 Alavés Levante
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- İspanya
- La Liga