LaLiga | Alaves - Levante Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Alaves, Levante karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Alaves ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Alaves - Levante karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



ALAVES - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da birinci hafta mücadelesinde Alaves - Levante kozlarını paylaşıyor.



Vitoria-Gasteiz'da, Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Alaves - Levante karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 22:30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



İSPANYA LALİGA GÜNÜN PROGRAMI



20:30 Mallorca - Barcelona



22:30 Valencia - Real Sociedad



22:30 Alavés Levante

