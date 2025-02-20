LaLiga hakemi suçsuz bulundu: Federasyon soruşturmayı kapattı

RFEF İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero'nun yönettiği maçlar ile ortak olduğu özel bir spor danışmanlık şirketi arasındaki olası çıkar çatışmasını incelemesinin ardından herhangi bir usulsüzlük yapmadığı sonucuna vardı.



Federasyon, 41 yaşındaki hakeme karşı herhangi bir işlem yapılmayacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Munuera, cumartesi günü Osasuna ile Real Madrid arasında 1-1 sona eren maçta, Madrid'in yıldızı Jude Bellingham’a kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart göstermesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI, INSTAGRAM HESABINI KAPATTI



Munuera, maç sonrası on binlerce yorum, hakaret ve ölüm tehdidi almasının ardından Instagram hesabını kapattı.

Tartışmalar, İspanyol gazeteleri Marca ve AS’in, Munuera’nın ortak olduğu Talentus Sports Speakers adlı şirketin futbol kurumları ve profesyonel kulüplerle ticari bağlantıları olduğunu öne sürmesiyle daha da alevlenmişti.



Bunun üzerine RFEF, hakemin bu ticari faaliyetlerinin hakemlik göreviyle bağdaşabilir olup olmadığını incelemek için bir soruşturma başlatmıştı.



RFEF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan inceleme, analiz ve ticari, kurumsal ve muhasebe bilgilerinin detaylı doğrulanmasının ardından, bu şirketlerin ekonomik faaliyetleri ve Munuera Montero'nun onlardaki katılımı göz önüne alındığında, RFEF'in Düzenleyici Uyum Departmanı, hakemin iş faaliyetlerinin Birinci Lig hakemliğiyle herhangi bir gerçek veya potansiyel çıkar çatışması oluşturmadığı sonucuna varmıştır."



BELLINGHAM'A İKİ MAÇ MEN CEZASI



Öte yandan, Bellingham kendisini savunarak hakemin kendisini yanlış anladığını ve aslında kendi kendine İngilizce konuştuğunu söylemesine rağmen iki maçlık men cezası aldı.