LaLiga hakemine resmi soruşturma: 5 yıl men cezasıyla karşı karşıya

RFEF Uyum Komitesi, LaLiga hakemi Jose Luis Munuera Montero’nun saha dışındaki faaliyetleriyle ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA SIRASINDA MAÇ YÖNETEMEYECEK

AS gazetesinin edindiği bilgilere göre, soruşturma süresince Munuera Montero herhangi bir maç yönetmeyecek.

Ayrıca Hakemin de talep edilen bilgileri sunarak soruşturma sürecine aktif olarak katkıda bulunduğu belirtiliyor.

BELLINGHAM KARARI TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Munuera Montero, geçtiğimiz Cumartesi günü Osasuna ile Real Madrid arasında oynanan maçı yönetmişti.

Munuera, Real Madrid'in yıldızı Bellingham'a kendisine küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart göstermişti.

Bu kararın ardından hakem tartışmaları sürerken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise oyuncusunun küfür etmediğini ve kartın haksız yere gösterildiğini belirtmişti.

HAKEMİN ŞİRKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Hakemin Talentus Sports adlı bir şirket kurduğu ortaya çıktı.

Talentus Sports, spor danışmanlığı ve yönetimi alanında faaliyet gösteriyor ve Avrupa’daki bazı profesyonel kulüpler ile futbol kurumlarıyla iş yaptığı biliniyor.



Şirketin LinkedIn hesabında futbol kulüpleri ve kurumlarıyla bağlantılı olan tüm ilanlar, sabah saatlerinde görünürken öğleden sonra silindi.

Ancak, arama motorlarında bu ilanların izleri hala bulunabiliyor.

Bu ticari bağlantılar, RFEF'in harekete geçmesine neden oldu.

Uyum departmanı, Munuera Montero’nun hakem olarak tarafsızlığını etkileyebilecek bir çıkar çatışması olup olmadığını değerlendiriyor.

Soruşturma henüz yeni başlamış durumda ve şu an için resmi bir dosya açılmadı.

5 YIL MEN CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Ancak, eğer Montero’nun gerekli kontrolleri atladığı ve faaliyetleri hakkında federasyona bildirimde bulunmadığı tespit edilirse, 100.000 euroya kadar para cezası ve 5 yıla kadar hakemlikten men cezası alabilir.

RFEF ÇIKAR ÇATIŞMALARINA KARŞI ÖNLEM ALIYOR



RFEF, futbol organizasyonlarında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaması için sıkı önlemler alıyor.

10 Şubat’ta gerçekleşen Genel Kurul’da, CSD’ye (Yüksek Spor Konseyi) gönderilen yeni bir statü değişikliği kabul edildi.

Bu değişiklik, "aktif sporcularla ticari ilişkileri" yasaklayan bir kural içeriyor.

DELİL TOPLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Şu ana kadar Uyum Komitesi kesin bir sonuca varmadı ve delil toplama aşamasında bulunuyor.

UEFA DA HAKEME MAÇ VERMEYECEK



RFEF soruşturması sonuçlanana kadar, UEFA da Munuera Montero’ya uluslararası müsabakalarda görev vermeyecek. İspanya Hakemler Komitesi (CTA) ve RFEF’nin araştırması tamamlanana kadar hakem, hiçbir Avrupa maçına atanmayacak.

