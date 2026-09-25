Lambeau Field'da 13 yıllık seri bitti

LAMBEAU FIELD'DA HAYAL KIRIKLIĞI VAR

Sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Packers da taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Bu yenilgi ile Lambeau Field’daki bir seri de sona erdi.

Packers, sahasında 2013 yılından bu yana oynadığı 13 iç saha sezon açılışını kazanmıştı.

Üstelik bu seriyi Atlanta gibi vasat bir takım bitirdi.