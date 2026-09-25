Lambeau Field'da 13 yıllık seri bitti
25.09.2026 16:29
Son Güncelleme: 25.09.2026 16:29
Seattle adına galibiyetin mimarı olan Brian Robinson, touch down ile sayı alırken.
NFL'de sahasındaki açılış maçlarında 2013'ten beri kaybetmeyen Green Bay Packers, zayıf Atlanta ekibi karşısında bozguna uğradı.
NFL’de 3. haftanın açılış maçında Atlanta Falcons, deplasmanda şampiyonluk adaylarından Green Bay Packers’ı 35-14 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
Atlanta ekibi bu sezon ilk kez galibiyetle tanışırken, henüz 2. hafta sahasında Carolina Panthers'e 34-3 gibi bir skorla yenildikten sonra Milwaukee'de kazanması büyük şaşkınlıkla karşılandı.
Gecenin yıldızı ise Brian Robinson oldu. Yıldız running back (koşucu) 29 koşuda tam 194 yard ve 2 touchdown üretti.
Packers savunmacısı Lukas Van Ness (90) Atlanta Falcons quarterback'i Michael Penix Jr.'ı engellemekte başarılı olamadı.
LAMBEAU FIELD'DA HAYAL KIRIKLIĞI VAR
Sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Packers da taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
Bu yenilgi ile Lambeau Field’daki bir seri de sona erdi.
Packers, sahasında 2013 yılından bu yana oynadığı 13 iç saha sezon açılışını kazanmıştı.
Üstelik bu seriyi Atlanta gibi vasat bir takım bitirdi.