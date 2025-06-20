Lamine Camara kimdir? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Lamine Camara kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Lamine Camara, 1 Ocak 2004 yılında Senegal'in Diouloulou kentinde dünyaya geldi. Dakar'da Galaxy FA altyapısında futbola başladı. Ardından Casa Sports'ta forma giydi ve Kasım 2019'da Génération Foot takımına katıldı.



Şubat 2023'te Fransız kulübü Metz ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 15 Nisan 2023'te Bordeaux karşısında Ligue 2'de 89. dakikada oyuna girerek profesyonel debutunu yaptı. İkinci maçında Saint-Étienne karşısında bir asist yaptıktan sonra 79. dakikada kırmızı kart gördü. Ceza süresinin ardından birkaç maçta daha sonradan oyuna girerek forma giydi ve Metz sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Ligue 1'e yükseldi.



Ligue 1’e dönüşün ardından Camara takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 22 Ekim 2023’te Monaco karşısında, kendi yarı sahasından 58 metrelik (190 ft) mesafeden attığı golle ilk golünü kaydetti. Topu Youssouf Fofana'dan kaparak kaleci Philipp Köhn’ün üzerinden muhteşem bir vuruş gerçekleştirdi.



2023-24 sezonunu Ligue 1'de 16. sırada bitiren Metz, kümede kalmak için Saint-Étienne ile play-off oynadı. Deplasmanda Ismaël Traoré’nin golüne asist yapan Camara, rövanşta ise takımının ilk golünü attı ancak Metz toplamda 4-3'lük skorla Ligue 2’ye düştü.



30 Temmuz 2024'te Camara, 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Ligue 1 ekibi Monaco'ya transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.



17 Ağustos'ta Saint-Étienne karşısında oynanan ve 1-0 kazanılan maçta Monaco formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Sonraki hafta Lyon’a karşı oynanan maçta ilk golünü atarken, iki sarı kartla oyundan atıldı.



19 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Barcelona’ya karşı forma giyerek Devler Ligi'nde ilk maçına çıktı ve 2-1’lik galibiyete katkı sağladı.



Camara, 2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda Senegal forması giydi. Grup aşamasının en iyi genç oyuncusu seçildi. Çeyrek finalde Moritanya’ya karşı penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Finalde Cezayir’e karşı 120 dakika sahada kaldı ve Senegal'in ilk kez kazandığı şampiyonlukta penaltı atan beş isimden biri oldu.



2023 Afrika U-20 Uluslar Kupası’na Senegal U20 takımıyla katıldı. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Senegal turnuvada tüm maçlarını kazanarak ve hiç gol yemeyerek şampiyon oldu.



Eylül 2023’te teknik direktör Aliou Cissé tarafından ilk kez Senegal A Milli Takımı'na çağrıldı. Güney Sudan’a karşı oynanan 2026 Dünya Kupası eleme maçında ilk kez forma giydi ve 4-0’lık galibiyette bir gol attı.



Aralık 2023’te, Fildişi Sahili'nde düzenlenen ve ertelenmiş 2023 Afrika Uluslar Kupası’na kadroya dahil edildi. Açılış maçında Gambiya’ya karşı iki gol attı ve Senegal maçı 3-0 kazandı. Kamerun’a karşı tüm maçta oynadı, son 16 turunda ise ev sahibi Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 kaybedilen maçta 87. dakikaya kadar sahada kaldı.